В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства

ДТП со смертельным исходом произошло в Кондопожском районе.

24 февраля около 9 часов утра в Кондопожском районе на автодороге Кяппесельга - Старая Кяппесельга произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, трое мужчин двигались на самодельном незарегистрированном транспортном средстве. В процессе движения произошел отрыв передней вилки, которая уткнулась в дорогу, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Находящийся сзади пассажир, пожилой мужчина, при падении получил травмы и скончался до приезда бригады скорой помощи, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Карелии.