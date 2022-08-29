В Карелии предпочитают экономить с помощью подписок на цифровые сервисы

МТС проанализировала спрос на цифровые сервисы и выяснила, что жители Карелии стали чаще подключать подписки сразу на несколько услуг, а также активнее копить и тратить кешбэк.

За год количество абонентов, подключивших «пакеты» различных цифровых сервисов, выросло в 2,5 раза.

Люди стали тщательнее анализировать свои расходы и подбирать наиболее экономичные решения, максимально удовлетворяющие их потребности. Наибольшим спросом пользуются предложения формата «оптом дешевле». Например, с начала года в Карелии значительно выросло количество подключений подписки МТС Premium, которая позволяет выгодно пользоваться многочисленными цифровыми сервисами. Абонент сразу получает большой пакет интернета, доступ к онлайн-кинотеатру KION, музыкальному сервису, дополнительное место в облачном хранилище, а также блокировку нежелательных звонков. Таким образом, «пакетное» подключение позволяет экономить до 8000 рублей в год.

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к осознанному планированию бюджета, в том числе и на цифровые сервисы. Количество подписчиков МТС Premium в нашем регионе стремительно растёт, что подтверждает удобство и выгоду такого „пакетного“ подключения. Стоит отметить, что особой популярностью среди подписчиков в нашем регионе пользуется сервис МТС Cashback, который позволяет частично возвращать стоимость товаров и услуг: с начала года количество пользователей увеличилось на 57%» — рассказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.