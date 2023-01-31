В Карелии предприниматель получил полумиллионный грант, а дело не открыл

В Медвежьегорском районе директор компании ответил в суде за 500 тысяч рублей, которые получил на создание своего дела.

Медвежьегорский районный суд признал директора коммерческой организации виновным в присвоении 500 тысяч рублей и наказал штрафом.

По сообщению обединенной пресс-службы судов Карелии, руководитель компании получил полмиллиона рублей, которые выделила администрация района в качестве гранта субъекту малого предпринимательства на создание собственного дела. Деньги он присвоил, используя служебное положение, а дело не открыл.

Вынося приговор, суд учел полное возмещение причиненного преступлением имущественного вреда и поведение подсудимого. Предприниматель получил штраф в размере 40000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.