В Карелии рассказали об изменениях при подаче заявлений в 1 классы

В Минобразования республики надеются, что родители будут отказываться от подачи заявлений лично.

Как сообщили в Минобразования Карелии, в 2023 году в процесс подачи заявлений в 1 классы будут внесены два изменения.

Можно будет подавать заявления через ЕПГУ (федеральный портал Госуслуг) по всей территории республики. При этом традиционные методы также остаются: можно подать заявление лично или почтой заказным письмом с уведомлением.

Первая волна записи для детей, проживающих на закреплённых за школами территориях, стартует в марте 2023 года и продлится до 30 июня. Вторая волна — с 6 июля, и продлится она до момента заполнения свободных мест. Подавать заявления во вторую волну будут родители детей, не проживающих на закреплённых территориях. Точные даты в Минобразе уточнят позднее.

В министерстве рассчитывают, что подключение Карелии к ЕПГУ для подачи заявления во все школы республики позволит уйти временам подачи личных заявлений в прошлое.