В Карелии разыскивают женщину, которая ушла за водой и пропала

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Женщина ушла на родник утром 12 августа около деревни Машезеро и не вернулась домой.
По словам родственников, в понедельник в 11.00 женщина ушла на родник и не вернулась. Близкие узнали о ее пропаже только вечером.
Поиски в СНТ "Онежец-3" Прионежского района начались ночью и до сих пор продолжаются. На данный момент женщину ищут родственники и 5 представителей карельской поисково-спасательной службы: две группы по 4 человека.
Пока никакой информации о ее местонахождении нет.
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