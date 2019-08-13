В Карелии разыскивают женщину, которая ушла за водой и пропала

Женщина ушла на родник утром 12 августа около деревни Машезеро и не вернулась домой.

По словам родственников, в понедельник в 11.00 женщина ушла на родник и не вернулась. Близкие узнали о ее пропаже только вечером.

Поиски в СНТ "Онежец-3" Прионежского района начались ночью и до сих пор продолжаются. На данный момент женщину ищут родственники и 5 представителей карельской поисково-спасательной службы: две группы по 4 человека.

Пока никакой информации о ее местонахождении нет.