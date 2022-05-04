В Карелии с помощью кантеле нашли подход к детям с ограниченными возможностями здоровья

В республике подвели итоги завершившегося проекта «Кантелетерапия».

Как рассказали в пресс-службе ансамбля «Кантеле», в республике 30 апреля завершился социокультурный проект «Кантелетерапия как инструмент творческого развития детей с ограниченными возможностями здоровья на основе традиционной музыкальной культуры Карелии», ведущим партнером которого выступил Национальный ансамбль песни и танца.

В проекте участвовали педагоги и воспитанники специализированных школ-интернатов № 23 и № 21 из Петрозаводска, специальной школы-интерната № 18 из поселка Повенец, центра «Надежда» и его филиала в Кондопоге.

Теоретические и практические занятия с участниками проекта провел ведущий специалист по кантелетерапии, автор самой методики Сергей Стангрит. Специалист поделился опытом, как можно помочь детям найти себя с помощью игры на инструменте.

«Одним легче воспринимать информацию на слух, другим — зрительно, а третьим — на ощупь. Во время игры на кантеле у детей развиваются все три способа восприятия. Гиперактивные дети становятся спокойными, а замкнутые — раскрепощаются, становятся активными», — объяснил Сергей Стангрит.

Кроме того, свои знания о детской театральной педагогике передал Павел Маслов, преподаватель Карельского колледжа культуры и искусств и режиссёр спектакля по мотивам карельской сказки «Весёлый Матти». Мастер-классы по игре на кантеле, вокалу и танцы провели педагоги молодежной студии «Кантеле». Ребята приложили массу усилий, чтобы выступить на одной сцене с артистами из ансамбля «Кантеле». По мнению педагогов всех учреждений-участников проекта, в итоге получился прекрасный спектакль.

«Надеемся, что уникальный опыт участия в проекте станет для мальчишек и девчонок первой, но очень важной, ступенькой в победе над собой, а кантеле, изготовленные в мастерской ансамбля „Кантеле“, и шумовые инструменты, переданные в учреждения-участники проекта, будут и дальше помогать детям развивать их музыкальные способности, оказывая благоприятное терапевтическое воздействие», — сказала руководитель проекта Татьяна Субботина.