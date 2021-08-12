В Карелии судят экс-сотрудников форелевого хозяйства, укравших на работе рыбы на 2 млн рублей

В Кондопожском суде на скамье подсудимых двое охранников форелевого хозяйства и двое их знакомых, похищавшие красную рыбу из садков.

На минувшей неделе, 10 августа, судья Кондопожского городского суда Александр Иванов приступил к рассмотрению уголовного, так называемого «форелевого» дела.

Обвиняемыми по нему проходят четыре человека. Это двое теперь уже бывших охранников форелевого хозяйства «Серебро Онего» на озере Сундозеро и двое их знакомых, все в возрасте от 40 до 50 лет.

По версии следствия, с осени 2019 до января 2021 года подсудимые периодически похищали красную рыбу из садков и продавали ее, преимущественно, местным жителям. Добычу вывозили, в основном, на моторной лодке.

По имеющейся информации, ущерб от кражи в сумме около двух миллионов рублей подсудимые уже погасили, вину свою признали. Следующее заседание суда запланировано на 1 сентября.

За кражу в крупном размере, совершенную группой лиц по предварительному сговору, подсудимым грозит до 6 лет лишения свободы.