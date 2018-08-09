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Новости. Общество
12:58, 09 Августа 2018

В Карелии ухудшилось качество питьевой воды

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Главная причина – отсутствие санитарных зон и изношенность оборудования, считают в Роспотребнадзоре.

Как сообщили в территориальном Управлении Ропсотребнадзора, по итогам 2017 года в адрес администраций 15 муниципальных районов и ресурсоснабжающих организаций было направлено 55 уведомлений о неудовлетворительном качестве питьевой воды после водоподготовки с предложениями о разработке плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, согласованные с Управлением, есть только в 4 населенных пунктах, вода в которых не соответствует санитарным требованиям (г. Сегежа, Сортавала, Кемь, п. Гирвас).

В первом полугодии 2018 года качество питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям по сравнению с 2017 годом ухудшилось и составило 45,5% и 6,7% несоответствующих гигиеническим нормативам проб питьевой воды соответственно.

Основными проблемами, не позволяющими обеспечить качественное водоснабжение в республике, остаются:

- отсутствие проектов зон санитарной охраны;

- физическая изношенность, морально устаревшее оборудование большинства водопроводных очистных сооружений;

- высокий процент изношенности водопроводных труб (более 70%);

- отсутствие на большинстве ВОС технологических процессов по снижению природной цветности воды поверхностных водоисточников;

- частая смена организаций, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем водоснабжения населенных пунктов, что влияет на своевременность и полноту проведения производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды, затрудняет осуществление планового федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за централизованными системами водоснабжения.

За 1 полугодие 2018 года в республике проведено 16 контрольно-надзорных мероприятий ресурсоснабжающих организаций за соблюдением требований санитарного законодательства в части надзора за качеством питьевой воды.

По их результатам составлено 27 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 6 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 62 500 рублей, 1 предупреждения, остальные находятся в стадии рассмотрения.

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