В Карелии уровень заболеваемости COVID-19 за неделю упал почти на 20%

За прошедшие семь дней в Карелии зарегистрировано 412 случаев заболеваний коронавирусом, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора на 31 октября, за последнюю неделю в Карелии зарегистрировано 412 случаев заболеваний COVID-19, отмечается снижение на 18,4%. Заболевших стало меньше во всех возрастных группах.



В целом, за все время с начала пандемии коронавируса в республике лабораторно подтвержден этот диагноз у 160 101 человека, из них дети до 17 лет – 20 593 жителя Карелии, лица старше 65 лет – 27 336 человек.