В Карелии ушел из жизни почетный энергетик Александр Васильевич Солобуто

Во вторник, 19 апреля, на 84 году жизни умер Александр Васильевич Солобуто, отработавший более 45 лет в энергетической отрасли Республики Карелия.

Александр Васильевич прошел путь от простого электромонтера до главного энергетика завода «Тяжбуммаш» (сейчас «Петрозаводскмаш»), работал начальником инспекции Ростехнадзора, главным энергетиком строительной компании КСМ, принимал активное участие в развитии энергетической структуры Петрозаводска.

В 2004 году приказом Министерства энергетики Российской Федерации Александру Васильевичу Солобуто было присвоено звание «Почетный энергетик».

Прощание с Солобуто Александром Васильевичем состоится 23 апреля с 13.00 до 14.00 в траурном зале № 2 на ул. Вольной.