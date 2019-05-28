В Карелии увеличился объем строительства жилья

Ввод в эксплуатацию жилья в Карелии в апреле вырос в 3,8 раза по сравнению с апрелем 2018 года

Об этом сообщает Карелиястат.

За этот месяц было сдано в эксплуатацию 822 квартиры общей площадью 47,8 тысяч кв м.

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