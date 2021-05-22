В Карелии в понедельник будет ветрено и дождливо

В большинстве районов Карелии в понедельник, 24 мая пройдут дожди.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 24 мая на территории Карелии ожидается облачная, днем с прояснениями погода. В большинстве районов осадки в виде дождя, по северным районам с мокрым снегом, местами сильные.

Ветер ночью северо-восточный, на юге западный, северо-западный, днем северо-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9, по северным районам до -1…+4, днем +8…+13, на севере +3…+8 градусов.