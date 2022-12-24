В Карелии водитель опрокинул автопоезд в кювет и получил травмы

ДТП с опрокидыванием большегруза произошло в Медвежьегорском районе Карелии.
В ночь на 24 декабря, в 01.18 на 621 километре федеральной автодороги «Вологда - Медвежьегорск» произошла дорожная авария.
46-летний водитель грузового автомобиля МАЗ с полуприцепом съехал в кювет и опрокинулся.
Водитель получил травмы. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
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