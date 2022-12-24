В Карелии водитель опрокинул автопоезд в кювет и получил травмы

ДТП с опрокидыванием большегруза произошло в Медвежьегорском районе Карелии.

В ночь на 24 декабря, в 01.18 на 621 километре федеральной автодороги «Вологда - Медвежьегорск» произошла дорожная авария.



46-летний водитель грузового автомобиля МАЗ с полуприцепом съехал в кювет и опрокинулся.



Водитель получил травмы. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.