В Карелии возвращаются штрафы за парковку на газонах и надписи на стенах

Депутаты поддержали инициативу Мирошник и Шандаловича.

Сегодня комитет по законности и правопорядку поддержал инициативу главы Петрозаводска Ирина Мирошник и председателя карельского Заксобрания Элиссана Шандаловича о восстановлении административной ответственности за ряд нарушений в сфере благоустройства.

Депутаты предложили принять проект закона во втором окончательном чтении.

Новый законопроект предлагается вернуть в закон об административных правонарушениях такую норму как штрафы за парковку автомобилей на газонах, порчу элементов озеленения, нанесение надписей на фасады зданий и ряда других нарушений.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".