В Карелии возвращаются штрафы за парковку на газонах и надписи на стенах

По теме
Загрузка...
Депутаты поддержали инициативу Мирошник и Шандаловича.
Сегодня комитет по законности и правопорядку поддержал инициативу главы Петрозаводска Ирина Мирошник и председателя карельского Заксобрания Элиссана Шандаловича о восстановлении административной ответственности за ряд нарушений в сфере благоустройства.
Депутаты предложили принять проект закона во втором окончательном чтении.
Новый законопроект предлагается вернуть в закон об административных правонарушениях такую норму как штрафы за парковку автомобилей на газонах, порчу элементов озеленения, нанесение надписей на фасады зданий и ряда других нарушений.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
По теме
Выбор читателей
20.05.2018, 12:33
15.05.2018, 10:37
21.05.2018, 10:29
16.05.2018, 13:17
19.05.2018, 12:48
Аналитика
21.05.2018 11:42
Политкухня
Посмотрите, как за пять лет кардинально изменился персональный состав основных петрозаводских политиков.
16.05.2018 13:17
14.05.2018 12:01
11.05.2018 13:52
Чтиво
21.05.2018 12:37
Без политики
Именно так сказал о военно-патриотических играх на кубок АО "ПСК" один из участников. И с ним нельзя не согласиться: в минувшую субботу в Сортавале на территории городского парка одновременно сошлись хорошая погода, хорошее настроение и желание у школьных команд показать свою сноровку и победить.
21.05.2018 11:18
12.05.2018 09:37
Медиа
21.05.2018 09:49
Опрос
Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?
Комментарии