Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:21, 22 Мая 2018

В Карелии возвращаются штрафы за парковку на газонах и надписи на стенах

По теме

Депутат от КПРФ Ульянов покинул зал заседаний парламента Карелии из-за Шандаловича
22.05.18 11:17
На управление промпарком в Надвоицах выделят больше миллиона рублей
22.05.18 11:13
Петрозаводский автовокзал вводит новые рейсы
22.05.18 11:07
Все новости
Загрузка...

Депутаты поддержали инициативу Мирошник и Шандаловича.

Сегодня комитет по законности и правопорядку поддержал инициативу главы Петрозаводска Ирина Мирошник и председателя карельского Заксобрания Элиссана Шандаловича о восстановлении административной ответственности за ряд нарушений в сфере благоустройства.

Депутаты предложили принять проект закона во втором окончательном чтении.

Новый законопроект предлагается вернуть в закон об административных правонарушениях такую норму как штрафы за парковку автомобилей на газонах, порчу элементов озеленения, нанесение надписей на фасады зданий и ряда других нарушений.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

По теме

Депутат от КПРФ Ульянов покинул зал заседаний парламента Карелии из-за Шандаловича
22.05.18 11:17
На управление промпарком в Надвоицах выделят больше миллиона рублей
22.05.18 11:13
Петрозаводский автовокзал вводит новые рейсы
22.05.18 11:07
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-05-22 10:54:05
Ключевое слово "вернут" штрафы за парковку на газонах и надписи на стенах??? А зачем отменяли эти штрафы???Чтобы было чем заняться ???
кир
2018-05-22 10:42:12
Уличную незаконную торговлю победили, ОПГ по отъему квартир от пьяниц под видом лечения от алкоголизма посадили в тюрьму, рекламы поганые больше никто не клеит на столбах, потому как ввели телесные наказания с принудительными работами. Также и с парковкой на газонах справитесь. Удачи вам, трудолюбивые!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.05.2018, 12:33
Пешехода дважды переехали авто в Петрозаводске, мужчина погиб
15.05.2018, 10:37
Опубликованы сроки отключения горячей воды в Петрозаводске
21.05.2018, 10:29
ВИДЕО: Пешехода дважды задавили на "зебре" в Петрозаводске
16.05.2018, 13:17
"Вы мне никто!"
16.05.2018, 09:33
В Петрозаводске водитель маршрутки увез молодую девушку в неизвестном направлении
19.05.2018, 12:48
ФОТО: В Петрозаводске открылся новый супермаркет

Аналитика

21.05.2018 11:42
Политкухня
И никого не стало 8
Посмотрите, как за пять лет кардинально изменился персональный состав основных петрозаводских политиков.
Трехстороннее соглашение между администрацией, профсоюзами и предпринимателями Петрозаводска не работает?
17.05.2018 13:02
"Вы мне никто!" 14
16.05.2018 13:17
Споры идут, а денег нет 4
14.05.2018 12:01
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 10
11.05.2018 13:52
Вся аналитика

Чтиво

21.05.2018 12:37
Без политики
"Это было круто!" 2
Именно так сказал о военно-патриотических играх на кубок АО "ПСК" один из участников. И с ним нельзя не согласиться: в минувшую субботу в Сортавале на территории городского парка одновременно сошлись хорошая погода, хорошее настроение и желание у школьных команд показать свою сноровку и победить.
Как до вас достучаться?
21.05.2018 11:18
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошла "Ночь музеев"
21.05.2018 09:49
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»