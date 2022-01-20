В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)

Среди заболевших омикроном 8 детей и 26 взрослых, сообщили в Управлении Роспортребнадзора по Карелии.

При проведении молекулярно-генетического мониторинга материала от больных COVID-19 в Карелии по состоянию на 20 января из 144 обследованных лиц выявлено 34 случая заболевания людей новой коронавирусной инфекцией COVID-19, вызванной штаммом «Омикрон».

Среди выявленных 8 детей и 26 взрослых, в том числе 2 человека прибыли из Финляндии, 4 человека обследованы по контакту.

Все заболевшие изолированы, чувствуют себя хорошо, заболевание протекает в легкой форме. Ситуация находится на контроле Управления.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что с приходом «Омикрона» все очень серьезно, в ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых.

"Мы, вероятно, на пороге самой главной битвы с ковидом. Битвы тяжёлой и с непредсказуемым результатом", - сказал Охлопков.