В Карелии высадился экспертный десант «Классной страны»

В республике проходит первый выездной экспертный десант всероссийской программы «Классная страна».

С 18 по 21 июня в Карелии проходит первый выездной экспертный десант всероссийской программы Агентства стратегических инициатив «Классная страна». Об этом сообщили в региональном Минэке.

Во время мероприятия республиканская команда из представителей Минэка и Минобразования и спорта Карелии, образовательных организаций, туроператоров, а также школьников и студентов создаст познавательные и профориентационные программы путешествий с привязкой к учебным предметам.

Республика Карелия стала первым регионом во всероссийской программе АСИ «Классная страна». Далее экспертные выездные десанты состоятся еще в 21 регионе.

«Быть первыми всегда волнительно и ответственно, но еще более ответственно создавать программы путешествий, которые расширят кругозор школьников, повысят их мотивацию к обучению, помогут более осознанно подойти к выбору будущей профессии, в целом, окажут влияние на будущее подрастающего поколения», – прокомментировал заместитель министра экономического развития и промышленности республики Михаил Трифонов.