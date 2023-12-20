В Карелии за год резко снизилось количество двух видов тяжких преступлений

В прокуратуре республики рассказали о статистике преступлений за минувший год.

По данным прокуратуры Карелии, за 11 месяцев 2023 года в Карелии было зарегистрировано 1386 преступлений. Это оказалось на 707 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, снижение числа преступлений составило 6,4%.

При этом, правда, немного снизилась и их раскрываемость — на 3,2%, составив 56,6% от всего количества преступлений.

Очень заметно снизилось количество убийств. Если за 11 месяцев 2022 года было совершено 60 подобных преступлений, то за тот же срок 2023 года — 46 убийств.

Еще в более значительной степени уменьшилось число случаев нанесения тяжкого вреда здоровью — со 111 до 82, то есть, на 26,1%.

В целом с начала года удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных составляет 23% (2384), чуть менее четверти.