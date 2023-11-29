В Карелии за неделю серьезно подорожали овощи

Карелиястат представил изменение цен на продукты в республике за неделю.

Специалисты Карелиястата представили изменение потребительских цен на основные продукты в магазинах республики за прошедшую неделю, с 21 по 27 ноября.

Так, за этот период значительно подорожали огурцы — на 10,8%, картофель — на 7,7%, бананы — на 7,4% вареная колбаса — на 7,1%. От 4,2% до 2% увеличились цены на морковь, капусту, лук, сосиски и говядину.

В то же время снизились цены на печенье, пшеничную муку и свеклу — от 4,2% до 0,9%. Особенно подешевели полукопченая и варено-копченая колбаса (на 5%), а также соль (на 4,7%).