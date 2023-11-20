Реклама

Жилой комплекс бизнес-класса «Аристократ» в центре Петрозаводска строится ударными темпами
20.11.2023 16:25
Глава Карелии прокомментировал ситуацию на пунктах пропуска на границе с Финляндией
20.11.2023 19:05

В Карелии за выходные автоинспекторы поймали 19 пьяных водителей

Новости. Происшествия
07:00, 21 Ноября 2023
фото: © Госавтоинспекция Карелии / ВК

Новости партнеров

Всех нарушителей отстранили от управления, их дальнейшую судьбу решит суд.

В Карелии в минувшие выходные автоинспекторы отстранили от управления 19 нетрезвых водителей, рассказали в республиканской ГИБДД.

Так, на маршруте патрулирования федеральной автодороги в Медвежьегорском районе дорожные полицейские остановили автомобиль Suzuki. Водитель, местный житель, был нетрезв. Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, результат составил 0,30 мг/л.

А в Пряжинском районе у 35-летнего водителя, местного жителя, результат освидетельствования на алкогольное опьянение составил 1,56 мг/л.



В Олонецком районе местный житель управлял автомобилем ВАЗ, будучи лишенным водительских прав. Результат алкотестера — 0,85 мг/л. В действиях водителя усматривались признаки уголовного деяния по факту повторного управления автомобилем  в состоянии опьянения.

В отношении нарушителей составлены административные материалы. Водители будут ждать решения суда.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления авто от полутора до двух лет и штрафа 30 тысяч рублей.

За повторное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность, то есть до двух лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.11.2023, 00:10
Названо самое опасное масло на кухне
19.11.2023, 13:27
Власти России сообщили о мобилизации всех ресурсов для предотвращения обвала экономики
19.11.2023, 15:36
На севере Карелии идут переговоры финских и российских пограничников
18.11.2023, 09:45
Жительница Карелии пострадала из-за закрытых границ с Финляндией
14.11.2023, 07:20
Известный бизнесмен в Петрозаводске продает недвижимость за полмиллиарда рублей
16.11.2023, 08:01
Врач-кардиолог опубликовал расчетный листок по зарплате

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.