В Карелии за выходные автоинспекторы поймали 19 пьяных водителей

Всех нарушителей отстранили от управления, их дальнейшую судьбу решит суд.

В Карелии в минувшие выходные автоинспекторы отстранили от управления 19 нетрезвых водителей, рассказали в республиканской ГИБДД.

Так, на маршруте патрулирования федеральной автодороги в Медвежьегорском районе дорожные полицейские остановили автомобиль Suzuki. Водитель, местный житель, был нетрезв. Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, результат составил 0,30 мг/л.



А в Пряжинском районе у 35-летнего водителя, местного жителя, результат освидетельствования на алкогольное опьянение составил 1,56 мг/л.





В Олонецком районе местный житель управлял автомобилем ВАЗ, будучи лишенным водительских прав. Результат алкотестера — 0,85 мг/л. В действиях водителя усматривались признаки уголовного деяния по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения.



В отношении нарушителей составлены административные материалы. Водители будут ждать решения суда.



В Госавтоинспекции напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления авто от полутора до двух лет и штрафа 30 тысяч рублей.



За повторное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность, то есть до двух лет лишения свободы.