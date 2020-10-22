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22.10.2020 16:15

Пенсионерка в Карелии напилась пива прямо в магазине

Новости. Общество
12:11, 23 Октября 2020
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
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В Сортавале задержали 60-летнюю женщину, которая выпила пиво прямо в магазине, сообщили в управлении Росгвардии в Карелии.

Днём 22 октября сработала тревожная сигнализация охраняемого сетевого магазина на Суоярвском шоссе в Сортавале.

Росгвардейцы прибыли на место и выяснили, что пенсионерка прямо в магазине открыла и выпила банку пива. Ещё одну она взяла с собой и пронесла мимо кассы, не оплатив.

Женщине удалось уйти из магазина, но сотрудники, выяснив приметы, задержали её.

Пенсионерке предстоит ответить за мелкое хулиганство.

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Комментарии

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кир
2020-10-23 13:05:25
Не голодают пенсионеры. Нечего слёзы лить.
кир2
2020-10-23 13:25:33
кир, а ты не гунди и не хрюкай .
zanoza
2020-10-23 13:09:51
кир, за всех не надо говорить, за себя говори. Ты уж точно не голодаешь, а есть и те кто на всём экономит.
Вася
2020-10-23 12:52:21
Когда Сортавалу присоединят к Антарктиде,пива будет полно.
протестанутый
2020-10-23 12:23:25
Не эстетично. Наверняка там были одноразовые стаканчики. Даже я себе такое не позволяю, чтобы пивное пойло прямо из банки хлебать. И бояру тоже. А еще культурная столица приладожья. Ретропоезд ходит и самодеятельный театр есть.
Молодой старик
2020-10-23 12:18:34
Бедолага ,даже на пару банок пива пенсионерке не хватает....
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