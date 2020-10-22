Пенсионерка в Карелии напилась пива прямо в магазине

В Сортавале задержали 60-летнюю женщину, которая выпила пиво прямо в магазине, сообщили в управлении Росгвардии в Карелии.

Днём 22 октября сработала тревожная сигнализация охраняемого сетевого магазина на Суоярвском шоссе в Сортавале.

Росгвардейцы прибыли на место и выяснили, что пенсионерка прямо в магазине открыла и выпила банку пива. Ещё одну она взяла с собой и пронесла мимо кассы, не оплатив.

Женщине удалось уйти из магазина, но сотрудники, выяснив приметы, задержали её.

Пенсионерке предстоит ответить за мелкое хулиганство.