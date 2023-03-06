В Карелии задержан гражданский активист, подозреваемый в терроризме

В Сортавале в рамках уголовного дела об участии в террористическом сообществе задержан гражданский активист Никита Клюня.

Как стало известно «Столице на Онего» от источника в силовых структурах, в ночь на 8 марта в Сортавале сотрудники ФСБ в рамках уголовного дела по статье 205 часть 4 - Организация террористического сообщества и участие в нем задержали гражданского активиста 19-летнего Никиту Клюню.

Задержанный был доставлен в Петрозаводск, выясняются обстоятельства дела.