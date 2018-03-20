В Карелии зафиксировано снижение обеспеченности молоком, молокопродуктами и мясом

Министерство сельского и рыбного хозяйства республики заявило о спаде в отрасли животноводства в связи с кризисом на нескольких предприятиях региона.

В Карелии зафиксировано снижение уровней самообеспеченности молоком, молокопродуктами и мясом. Таким образом, в республике не выполнен главный пункт программы, касающейся развития отрасли животноводства, сообщают "Вести Карелии".

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