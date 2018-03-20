Фужер 2 шт. 170 мл.
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139
Набор кастрюль
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Дрель аккумуляторная
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Набор инструмента
2990
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Новости. Экономика
14:35, 20 Марта 2018

В Карелии зафиксировано снижение обеспеченности молоком, молокопродуктами и мясом

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Министерство сельского и рыбного хозяйства республики заявило о спаде в отрасли животноводства в связи с кризисом на нескольких предприятиях региона.

В Карелии зафиксировано снижение уровней самообеспеченности молоком, молокопродуктами и мясом. Таким образом, в республике не выполнен главный пункт программы, касающейся развития отрасли животноводства, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2018-03-20 14:59:48
Какое интересное министерство с.х ещё что то заявляет . Работать то как надо не пробовали , чтобы спада не было , а был подъём.
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