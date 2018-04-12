В Карелии закрыли ледовые переправы

Жители поселков в Кемском и Пудожском районах остались без транспортных ледовых переправ до следующей зимы.

По сообщению МЧС Карелии, в связи с повышением температуры наружного воздуха и изменением структуры льда принято решение о закрытии ледовых переправ через реку Кемь в поселок Панозеро, через реку Водла в поселки Кубово и Кубовский сплавучасток и реку Колода в поселок Кубовский сплавучасток и деревню Кубовская. Соответствующие распоряжения подписаны главами сельских поселений.

Всего на территории республики в зимний период действовало пять ледовых переправ: четыре в Пудожском районе и одна в Кемском. За время их функционирования, происшествий, которые могли повлечь гибель людей, зафиксировано не было.

"За время существования данных транспортных ледовых переправ в этом году все поселки были снабжены дровами на отопительный сезон 2018-2019 годов", - рассказали в МЧС Карелии.