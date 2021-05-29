В Карелии зарегистрировано еще три смерти от коронавируса

В Карелии число больных, скончавшихся от коронавируса, увеличилось за сутки на три человека и в итоге составило 546, сообщили в оперштабе.

В Карелии за минувшие сутки подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась 69-летняя жительница Костомукши, в Больнице скорой медицинской помощи умер 76-летний петрозаводчанин, в Госпитале для ветеранов войн скончался 83-летний житель Кондопоги. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии от COVID-19 скончались 546 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 58 человек. Из этого числа заболевших – 55 человек, из них 9 имеют симптомы средней тяжести.

Общее число инфицированных составляет 46257 человек.

Выздоровели 45463, за сутки выписаны по выздоровлению 63 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7696,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3443,8 случая, по Северо-Западу – 5996,5.