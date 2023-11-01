В Карелии завершились съемки нового российского сериала

Карельский этап съёмок сериала завершён.

Онлайн-кинотеатр Okko и компания «Среда» объявили о завершении карельской части съёмок для сериала Юрия Быкова «Лихие». Об этом пишет «Российская Газета». Теперь съёмки продолжатся в Москве. «Кинократии» предоставили новые фото съёмочной группы из Карелии.

По мнению постановщика, съёмки в Карелии с её величественной природой будут выгодно отличать его проект.

Сериал — криминальная сага, которая через драму отца и сына расскажет о преступной группировке, которая в «лихие» 90-е годы контролировала огромную территорию.

Сериал должен выйти в 2025 году.