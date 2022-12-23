В Карелии жена убила мужа одним ударом ножа в ногу

Суд в Петрозаводске рассмотрит уголовное дело против женщины, которая схватилась за нож в ссоре с мужем и случайно его убила.
Об этом сообщали в региональном управлении Следственного комитета РФ.
По версии следствия, в октябре в квартире супругов произошел конфликт. Обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения нанесла мужу один удар ножом в бедро. Это ранение привело к повреждению бедренной артерии и массивной кровопотере, от которой мужчина скончался.
Женщина арестована. Уголовное дело направлено в суд.
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