В Карелии жена убила мужа одним ударом ножа в ногу

Суд в Петрозаводске рассмотрит уголовное дело против женщины, которая схватилась за нож в ссоре с мужем и случайно его убила.

Об этом сообщали в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в октябре в квартире супругов произошел конфликт. Обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения нанесла мужу один удар ножом в бедро. Это ранение привело к повреждению бедренной артерии и массивной кровопотере, от которой мужчина скончался.



Женщина арестована. Уголовное дело направлено в суд.