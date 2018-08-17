В Карелии женщина разбила автомобиль об опору ЛЭП

В Лахденпохском районе автомобиль протаранил опору ЛЭП, сообщает УГИБДД по Карелии.

В пятницу в 00.30 в поселке Куркиёки на улице Гористой женщина на ВАЗ-2113 не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части в левый кювет и врезалась в опору ЛЭП.

24-летняя водитель получила травмы и была госпитализирована.