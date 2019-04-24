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Новости. Криминал
11:45, 24 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Георгий Копытин

В Карелии жестокая мать систематически избивала ребенка

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Жительницу Лоухского района ограничили в правах после проверки прокуратуры по сообщению об избиении сына, сообщили в ведомстве.

Прокуратура Лоухского района инициировала проверку по сообщению об избиении несовершеннолетнего сына. 

Установлено, что семья с 2015 года состоит на учете в районных органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних как неблагополучная.

После развода родителей ребенок остался жить с матерью, которая устранилась от его воспитания. При этом она не работала, периодически злоупотребляла спиртными напитками и была поставлена на учет у врача-нарколога.

Ребенок подолгу был предоставлен сам себе, допускал многочисленные пропуски без уважительных причин учебных занятий, не был подготовлен к учебному процессу. По месту жительства семьи не были созданы условия для нормального развития несовершеннолетнего, в связи с наличием долга за коммунальные платежи квартира отключена от электроэнергии.

Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за избиение ребенка в нетрезвом виде. 

В августе женщина нанесла сыну множественные телесные повреждения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об ограничении женщины в родительских правах и взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.

Решением Лоухского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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Комментарии

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zanoza
2019-04-24 12:19:58
Пьющая мать разрушает не только свою жизнь , но и жизнь своих детей. Её поведение ,под разрушительным действием алкоголя , становится бесконтрольным и часто агрессивным. Самое ужасное то, что пьющих матерей в России становится всё больше. А нам о какой то там демографии говорят с высоких трибун.
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