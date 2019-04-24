В Карелии жестокая мать систематически избивала ребенка

Жительницу Лоухского района ограничили в правах после проверки прокуратуры по сообщению об избиении сына, сообщили в ведомстве.

Прокуратура Лоухского района инициировала проверку по сообщению об избиении несовершеннолетнего сына.

Установлено, что семья с 2015 года состоит на учете в районных органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних как неблагополучная.

После развода родителей ребенок остался жить с матерью, которая устранилась от его воспитания. При этом она не работала, периодически злоупотребляла спиртными напитками и была поставлена на учет у врача-нарколога.

Ребенок подолгу был предоставлен сам себе, допускал многочисленные пропуски без уважительных причин учебных занятий, не был подготовлен к учебному процессу. По месту жительства семьи не были созданы условия для нормального развития несовершеннолетнего, в связи с наличием долга за коммунальные платежи квартира отключена от электроэнергии.

Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за избиение ребенка в нетрезвом виде.

В августе женщина нанесла сыну множественные телесные повреждения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об ограничении женщины в родительских правах и взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.

Решением Лоухского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.