Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Погода
15:13, 17 Апреля 2018
фото: models-art.ru

В Карелию идет похолодание, и это надолго

По теме

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 17 апреля
17.04.18 07:05
Какой будет погода во вторник в Карелии, рассказали синоптики
16.04.18 17:00
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 16 апреля
16.04.18 07:05
Все новости
Загрузка...

Синоптики Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) прогнозируют понижение температуры воздуха, холодный ветер и снег с дождем в последнюю декаду апреля в республике.

Как рассказала "Столице на Онего" ведущий синоптик Карельского ЦГМС Елена Ишкина, похолодание придет в конце этой недели.

"Начиная с 21 числа территория республики будет чаще находиться в северных, западных, холодных, частях атлантических циклонов. Ветра будут северо-восточные, северные, северо-западные. Поэтому еще могут быть осадки смешанного характера", - отметила она.

По словам Елены Ишкиной, "снежные заряды" возможны уже в эти пятницу-субботу. Температура воздуха понизится.

"Температура в ночные часы по северным районам будет полностью отрицательная, до -5, -6 градусов. По южным - слабый плюс (+2, +1), но в какие-то дни на следующей неделе тоже может быть отрицательная температура", - сказала она.

Днем, конечно, будет теплее. Но если завтра и послезавтра по республике ожидается +6, +11, а на юге даже до +15, то на выходных погода начнет портиться. И всю следующую неделю, если верить синоптикам, радовать будет мало: +4, +10 градусов, не выше.

А в Петрозаводске еще может пойти снег?

"Может. Он, конечно, не ляжет, но снежинки полетят, - отметила Елена Ишкина. - Наверное, на следующей неделе".

Прохлада продержится, по данным Карельского ЦГМС, до самого конца апреля, хотя отдельные дни будут немного теплее. Заметное же потепление может прийти в Карелию уже в первые дни мая.

По теме

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 17 апреля
17.04.18 07:05
Какой будет погода во вторник в Карелии, рассказали синоптики
16.04.18 17:00
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 16 апреля
16.04.18 07:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2018, 13:16
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
16.04.2018, 13:40
В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа
11.04.2018, 12:35
"Еду в Сортавала или в Сортавалу?": ученые объяснили Парфенчикову, как правильно
15.04.2018, 13:13
ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском
12.04.2018, 16:45
ФОТО: В Петрозаводске людей эвакуировали с 9-го этажа загоревшегося дома
16.04.2018, 17:06
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки

Аналитика

Сегодня 12:23
Обществоведение
"Учителя уроки вели полуголодными"
В преддверии 100-летнего юбилея Петросовета депутат Галина Васильева продолжает делиться воспоминаниями о своей многолетней работе в городском органе представительной власти.
"Нечестные, несправедливые, незаконные" 1
Сегодня 10:58
Алексей Гаврилов: "Тогда половина жителей Петрозаводска должна сидеть" 4
16.04.2018 10:45
Пять вопросов о "Долине зайцев" в Карелии
16.04.2018 10:06
"Мы были открыты, нас никто не одергивал"
13.04.2018 11:14
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:04
Кофе со сливками
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 4
Гость рубрики "Кофе со сливками" – настоящая бизнес-леди Елена Анисимова.
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 3
Сегодня 08:52
Готовь "сани" к лету
16.04.2018 15:06
"Нигде не прописаны критерии оценки качества работы судьи" 6
11.04.2018 12:47
архив чтиво

Медиа

Телепроект “Заживем” на ТНТ-Онего
13.04.2018 12:03
все фото и видео

Опрос

Как вы отреагировали на очередной обвал рубля?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»