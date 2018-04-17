В Карелию идет похолодание, и это надолго

Синоптики Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) прогнозируют понижение температуры воздуха, холодный ветер и снег с дождем в последнюю декаду апреля в республике.

Как рассказала "Столице на Онего" ведущий синоптик Карельского ЦГМС Елена Ишкина, похолодание придет в конце этой недели.

"Начиная с 21 числа территория республики будет чаще находиться в северных, западных, холодных, частях атлантических циклонов. Ветра будут северо-восточные, северные, северо-западные. Поэтому еще могут быть осадки смешанного характера", - отметила она.

По словам Елены Ишкиной, "снежные заряды" возможны уже в эти пятницу-субботу. Температура воздуха понизится.

"Температура в ночные часы по северным районам будет полностью отрицательная, до -5, -6 градусов. По южным - слабый плюс (+2, +1), но в какие-то дни на следующей неделе тоже может быть отрицательная температура", - сказала она.

Днем, конечно, будет теплее. Но если завтра и послезавтра по республике ожидается +6, +11, а на юге даже до +15, то на выходных погода начнет портиться. И всю следующую неделю, если верить синоптикам, радовать будет мало: +4, +10 градусов, не выше.

А в Петрозаводске еще может пойти снег?

"Может. Он, конечно, не ляжет, но снежинки полетят, - отметила Елена Ишкина. - Наверное, на следующей неделе".

Прохлада продержится, по данным Карельского ЦГМС, до самого конца апреля, хотя отдельные дни будут немного теплее. Заметное же потепление может прийти в Карелию уже в первые дни мая.