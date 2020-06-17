890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Женщина погибла на лесном озере в Карелии 1
17.06.2020 16:31
Директора Дома культуры в районе Карелии оштрафовали за заваленные пожарные выходы 2
17.06.2020 17:40
Двое жителей Карелии застряли на Гоа из-за коронавируса 7
17.06.2020 13:50
Угонщик из поселка Карелии продал соседский велосипед с большой скидкой 1
17.06.2020 18:20
Геннадий Боднарчук: "Необходимо полностью исключить участие недобросовестных подрядчиков в муниципальных аукционах" 9
17.06.2020 16:34

В Карелию поступили средства защиты участников голосования по поправкам в Конституцию

Новости. Общество
09:19, 18 Июня 2020
Загрузка...

Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко, который курирует наш регион.

Как сообщил Евгений Шевченко в специальном видеообращении, в Карелию уже поступили медицинские маски, антисептики, одноразовые перчатки, термометры, дезинфекционные коврики, которые будут использоваться при проведении Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

Средствами защиты будут бесплатно обеспечены участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ.

Общероссийское голосование по Конституции начнется с 25 июня, - в течние шести дней можно будет проголосовать досрочно. Официальный день голосования - 1 июля объявлен выходным.

Подробнее – здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-06-18 12:09:35
Да потому, Zim, что к 1 июня у нас, предположительно, по данным статистики будет почти нулевой процент заболеваний. Так надо! Как уже почти открыто говорят специалисты, второй волны пандемии экономика не вынесет. А тут на карту благополучие власти поставлено.
Кстати, просто детское любопытство: Zim - это завод имени Молотова?
Zim
2020-06-18 11:20:20
А почему такие меры защиты граждан государство не гарантирует во всех остальных местах? Почему только при голосовании по скоропостижным поправкам?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

16.06.2020 12:30
Обществоведение
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 5
Жители Петрозаводска требуют признать незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.
Нельзя просто промолчать 17
15.06.2020 13:00
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
"Люди вынуждены экономить" 11
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 8
09.06.2020 14:33
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»