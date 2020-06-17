В Карелию поступили средства защиты участников голосования по поправкам в Конституцию

Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко, который курирует наш регион.

Как сообщил Евгений Шевченко в специальном видеообращении, в Карелию уже поступили медицинские маски, антисептики, одноразовые перчатки, термометры, дезинфекционные коврики, которые будут использоваться при проведении Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

Средствами защиты будут бесплатно обеспечены участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ.

Общероссийское голосование по Конституции начнется с 25 июня, - в течние шести дней можно будет проголосовать досрочно. Официальный день голосования - 1 июля объявлен выходным.

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