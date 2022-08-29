В Карелию завезли зерно, не проверенное на загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями

В республику привезли пшеницу, овес и ячмень, в декларациях которых отсутствовал ряд важных показателей безопасности.

В начале сентября сотрудники Россельхознадзора установили факт грубого нарушения технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

Как выяснилось, в Карелию привезли из Новосибирской области пшеницу, овес и ячмень. При этом в декларациях безопасности на зерно отсутствовал ряд показателей безопасности, в частности, на «ртутьорганические пестициды», микотоксины и «загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями».

Сельхозпроизводителю и получателю 5 сентября были объявлены предостережения о недопустимости нарушений.

Всего с начала года Россельхознадзор установил 17 фактов нарушения технического регламента у различных сельхозпроизводителей.