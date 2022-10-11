В конце октября в Карелии потеплеет до +12

О погоде в Карелии на предстоящую неделю рассказали синоптики республиканского Гидрометцентра.

В паблике «Карельский ГидроМет» сообщается, что в начале новой рабочей недели погода нашего региона окажется под влиянием гребня холодного антициклона. Вероятность осадков будет небольшой, а температурный фон понизится: в ночные часы до -1,-6℃, днем не превысит +1, +5°С, что на 1-2°С ниже нормы.

Но уже с середины недели под влиянием циклона начнутся осадки в виде дождя, местами переходящие в снег. Днём на севере республики -2, +3°С, в южной части — до +2, +7°С.

По предварительным расчетам, ближе к выходным заметно потеплеет, траектории перемещения облачных вихрей будут пролегать по акватории северных морей, и территория Карелии окажется под влиянием теплых южных частей циклонов.

Максимальные температуры поднимутся до +6, +12°С, ночные также перейдут к положительным значениям, но, как обычно, потепление будет сопровождаться дождями и порывистым ветром южной четверти.

«Так что, осень пока еще успешно противостоит нападкам зимы и до конца октября не собирается сдавать свои позиции», — сказали синоптики.