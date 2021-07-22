В квартире на севере Карелии нашли зарезанного мужчину

В Беломорске по подозрению в убийстве задержан 50-летний рецидивист, сообщили в Следкоме Карелии.

Во вторник, 27 июля, Следком в Беломорске возбудил уголовное дело по статье «убийство» после обнаружения в квартире дома по улице Октябрьской тела мужчины с проникающими ножевыми ранениями.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый 50-летний местный житель, который подозревается в том, что 26 июля, находясь с потерпевшим в квартире по указанному адресу, на почве личных неприязненных отношений, нанес ему удары ножом по телу, после чего скрылся с места происшествия.

В настоящее время следователи ходатайствуют об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.