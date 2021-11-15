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В Ладва-Ветке наградили школьника за спасение товарища

Новости. Общество
13:39, 24 Декабря 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Зампредседателя Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник и Ирина Суржикова, помощник сенатора РФ от республики Александра Ракитина, наградили ученика Ладва-Веткинской школы Антона Ушакова.

Антон Ушаков, ученик Ладва-Веткинской школы, 10 июля 2021 года спас своего товарища Ивана Штонда на реке Ивина, когда подросток случайно оступился, попал в водоворот и начал тонуть. Антон подплыл к Ивану и помог ему выбраться на берег.

«Теперь школа в Ладва-Ветке может гордиться не только отличными результатами в учебе, хорошими спортивными достижениями, но и тем, что в школе есть свой герой. Сегодня особую гордость за своего сына, конечно же, испытывают родители Антона — Марина Владимировна и Александр Викторович. От Законодательного Собрания вручаем родителям благодарственное письмо за воспитание такого сына, ставшего достойным членом общества и получившего признательность и награду за проявленное мужество. Ваш нелегкий родительский труд достоин искреннего уважения, восхищения и признательности», — отметила Ольга Шмаеник.



Ирина Суржикова по поручению сенатора Российской Федерации Александра Ракитина вручила Антону Ушакову медаль «За проявленное мужество» и отметила, что это очень значимое событие для Республики Карелия.

«В этом году три мальчика из Карелии, включая Антона, награждены и получили признание своих поступков на уровне государства. Конечно, стремиться быть героями нужно, надо помогать своим одноклассникам, своим ближним. Но не потому, что за этим обязательно должна последовать награда, а потому что это патриотизм, сострадание к ближнему, желание помочь. Наверное, это самые важные жизненные ценности, которые мы, взрослые, хотим воспитать в наших детях», — прокомментировала Ирина Суржикова.



Под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации во взаимодействии с Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей» с 2014 года реализуется Всероссийский гражданско — патриотический проект «Дети-герои». Главными участниками акции являются мальчики и девочки в возрасте до 16 лет, совершившие героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшие на помощь людям. Им вручают медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». В этом году в Совет Федерации поступило сто восемьдесят три представления о награждении юных героев из пятидесяти двух субъектов Российской Федерации.

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