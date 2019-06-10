В магазинах Карелии выросла торговая наценка

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Средний уровень торговой наценки, необходимой для получения прибыли, в магазинах Карелии во втором квартале 2019 года вырос до 22,5%.
Это больше, чем в первом квартале, когда наценка составляла 20,8%.
По мнению, опрошенных, несмотря на увеличение торговой наценки, ее уровень на 13,1% ниже, чем нужно для возмещения издержек и получения прибыли. Причем, этот разрыв вырос по сравнению с концом 2018 года. Тогда аналогичный опрос руководителей организаций показал, что им нужно увеличить торговую наценку на 8,1%.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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