В магазине в центре Петрозаводска разбили витрину и украли продукты

В одном из магазинов в центре Петрозаводска минувшей ночью совершена кража, сообщает МВД Карелии.

"Сегодня ранним утром в полицию поступило сообщение от администрации магазина, расположенного в центре города. Как было установлено, в ночное время злоумышленник, разбив витрину, проник в помещение торгового зала, откуда похитил продукты. Ущерб составил 13 000 рублей", - сообщили в министерстве.

Благодаря записям с камер наружного видеонаблюдения стражам порядка удалось установить приметы подозреваемого и направление, в котором он скрылся после совершения преступления. "Полицейскими патрульно-постовой службы подозреваемый был задержан по горячим следам. У него находились похищенные продукты", - отметили в МВД.

Предполагаемым злоумышленником оказался 30-летний житель Пудожского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ.