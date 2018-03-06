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Новости. Криминал
16:51, 06 Марта 2018

В магазине в центре Петрозаводска разбили витрину и украли продукты

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В одном из магазинов в центре Петрозаводска минувшей ночью совершена кража, сообщает МВД Карелии.

"Сегодня ранним утром в полицию поступило сообщение от администрации магазина, расположенного в центре города. Как было установлено, в ночное время злоумышленник, разбив витрину, проник в помещение торгового зала, откуда похитил продукты. Ущерб составил 13 000 рублей", - сообщили в министерстве.

Благодаря записям с камер наружного видеонаблюдения стражам порядка удалось установить  приметы подозреваемого и направление, в котором он скрылся после совершения преступления. "Полицейскими патрульно-постовой службы подозреваемый был задержан по горячим следам. У него находились похищенные продукты", - отметили в МВД.

Предполагаемым злоумышленником оказался 30-летний житель Пудожского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ.

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05.03.18 16:33
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-03-06 17:12:53
И это наши люди. Жрать хотят. Позор полный.
Гость
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