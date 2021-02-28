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В МЧС Карелии рассказали, куда спешила пожарная машина, застрявшая в снегу во дворе Петрозаводска

Новости. Происшествия
15:42, 01 Марта 2021
фото: © кадр из видео
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Пожарным пришлось бежать к месту задымления, оставив машину, застрявшую в снегу, сообщили в МЧС Карелии.

В пресс-службе МЧС Карелии рассказали, что в минувшее воскресенье, 28 февраля, на пульт дежурной службы МЧС поступил звонок, что сработала пожарная сигнализация в доме №39 по улице Варламова, - сообщалось о задымлении подъезда.

Пожарные на Камазе выехали к месту вызова, но по пути застряли в снегу во дворе.

"Наши сотрудники вышли из машины и побежали к дому, где в подъезде был замечен дым, - рассказали в МЧС. – Прибежав в подъезд, они все проверили и не нашли ни очага пожара, ни задымления – была ложная тревога. Тогда пожарные вернулись к застрявшей машине и помогли водителю преодолеть снежные заносы".

Напомним, петрозаводчанин снял видео, на котором запечатлел, как пожарная машина застряла в снегу во дворе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-03-01 16:11:32
Ну дык понятно, шо пожарные торопились не курицу пожарить :)
бюджет
2021-03-01 16:24:07
Беня, Беня, я дико извиняюсь, но в ДАННОЙ СИТУАЦИИ, Смех не уместен! Сколько в последней жизни смертей по РАЗДОЛБАЙСТВУ?
Гость
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