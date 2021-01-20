В Медгоре пьяного водителя достали из-за руля иномарки в 6 утра

Водителю, севшему пьяным за руль, грозит штраф и лишение прав, сообщили в отделе МВД по Медвежьегорскому району Карелии.

Сегодня утром, 21 января в 6.18, в Медвежьегорске на улице 3-й Пятилетки, около дома №21, сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota под управлением 40-летнего водителя в состоянии опьянения.

В отношении водителя-нарушителя составлен административный материал. Ему придётся заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишиться прав на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд.