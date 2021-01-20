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В Медгоре пьяного водителя достали из-за руля иномарки в 6 утра

Новости. Происшествия
18:40, 21 Января 2021
фото: © ОМВД России по Медвежьегорскому району
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Водителю, севшему пьяным за руль, грозит штраф и лишение прав, сообщили в отделе МВД по Медвежьегорскому району Карелии.

Сегодня утром, 21 января в 6.18, в Медвежьегорске на улице 3-й Пятилетки, около дома №21, сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota под управлением 40-летнего водителя в состоянии опьянения.

В отношении водителя-нарушителя составлен административный материал. Ему придётся заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишиться прав на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд.

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