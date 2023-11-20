В Медвежьегорском районе Карелии будут ловить бездомных собак

Подрядчик будет проводить отлов безнадзорных животных на свободном выгуле.
Администрация Медвежьегорского района сообщила о предстоящем отлове бездомных собак на территории района.
Так, с понедельника, 27 ноября Медвежьегорское энергосетевое предприятие будет проводить отлов безнадзорных животных, которые находятся на свободном выгуле.
Сотрудники предприятия будут ловить всех собак на самовыгуле, в том числе тех, которые с ошейниками. Пойманных животных поместят в приюты.
Власти предупредили владельцев собак исключить бесконтрольные прогулки питомцев в общественных местах.
«Обращаем внимание на то, что бесконтрольный выгул домашних животных является административным правонарушением, за которое придется нести ответственность хозяевам питомцев», — отметили в официальном паблике Медвежьегорского района.
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