В Медвежьегорском районе Карелии будут ловить бездомных собак

Подрядчик будет проводить отлов безнадзорных животных на свободном выгуле.

Администрация Медвежьегорского района сообщила о предстоящем отлове бездомных собак на территории района.



Так, с понедельника, 27 ноября Медвежьегорское энергосетевое предприятие будет проводить отлов безнадзорных животных, которые находятся на свободном выгуле.



Сотрудники предприятия будут ловить всех собак на самовыгуле, в том числе тех, которые с ошейниками. Пойманных животных поместят в приюты.



Власти предупредили владельцев собак исключить бесконтрольные прогулки питомцев в общественных местах.

«Обращаем внимание на то, что бесконтрольный выгул домашних животных является административным правонарушением, за которое придется нести ответственность хозяевам питомцев», — отметили в официальном паблике Медвежьегорского района.