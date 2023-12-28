В мэрии Петрозаводска назначены новые руководители

У Инны Колыхматовой появились новые заместители в сфере ЖКХ и образования.

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала о новых назначениях в администрации города. Двое новых руководителей — Екатерина Реутова и Михаил Ершов.

«Екатерина Игоревна Реутова, отлично зарекомендовавший себя директор школы, педагог с 31 летним стажем, Заслуженный работник образования Республики Карелия, Почётный работник общего образования РФ будет курировать вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики. Многое предстоит сделать в следующем году», — написала Инна Колыхматова.

Сферу ЖКХ же будет курировать первый заместитель главы города Михаил Ершов. Ранее он работал в кемской администрации, был финалистом конкурса «Лидеры Карелии».

«Не раз говорила, что команда очень важна в любом деле. Невозможно сыграть симфонию в одиночку. Для нее нужен целый оркестр», — добавила Инна Колыхматова.