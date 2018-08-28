12:59, 28 Августа 2018
В Минэке Карелии объяснили, почему предприниматели часто выбирают патентную систему налогообложения
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В министерстве экономического развития и промышленности считают, что предприниматели воспользовались мерами поддержки, которые ранее были предоставлены им властью региона.
В 2018 году в Карелии число предпринимателей на патентной системе выросло на 26%. По данным УФНС, общее число выданных патентов в первом полугодии достигло 1465 единиц.
Темпы роста числа предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения в Карелии выше, чем в среднем по России. Среднероссийский показатель - 16%.
Как сообщили в Минэке республики, одной из причин выбора предпринимателями патентной системы является низкая ставка налогообложения.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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