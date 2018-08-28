В Минэке Карелии объяснили, почему предприниматели часто выбирают патентную систему налогообложения

В министерстве экономического развития и промышленности считают, что предприниматели воспользовались мерами поддержки, которые ранее были предоставлены им властью региона.

В 2018 году в Карелии число предпринимателей на патентной системе выросло на 26%. По данным УФНС, общее число выданных патентов в первом полугодии достигло 1465 единиц.

Темпы роста числа предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения в Карелии выше, чем в среднем по России. Среднероссийский показатель - 16%.

Как сообщили в Минэке республики, одной из причин выбора предпринимателями патентной системы является низкая ставка налогообложения.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".