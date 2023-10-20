В Минфине Карелии рассказали о монетах с Чебурашкой, Винни-Пухом и Антошкой

Серия «Российская (советская) мультипликация» насчитывает 36 экземпляров.

Как напомнили в паблике Минфина Карелии, Банк России с 2017 года выпускает серию монет «Российская (советская) мультипликация»: на сегодняшний день она насчитывает уже 36 экземпляров.



Первым из них стала монетка с Винни-Пухом, затем появились Чебурашка, Антошка и другие персонажи, рассказали в источнике.

О некоторых из них Союзмультфильм решил рассказать несколько интересных фактов.