В Минприроды Карелии поздравили работников заповедного дела

Сегодня, 14 октября, отмечают праздник сотрудники природной охраны.

В Минприроды Карелии 14 октября поздравили коллег с Днем работника заповедного дела. В официальном паблике министерства отметили, что сегодня праздник отмечают все, кто по призванию и зову души связан с охраной природы: специалисты заповедников, национальных парков и других особо охраняемых природных территорий.



В источнике отметили, что в Карелии таких — внушительный список, а именно 2 заповедника: «Кивач» и «Костомукшский»; 4 национальных парка: «Водлозерский», «Паанаярви», «Калевальский», «Ладожские шхеры»; 2 зоологических заказника «Кижский» и «Олонецкий» и 146 особо охраняемых природных территорий регионального значения.



«Поздравляем коллег с праздником, низкий поклон за сохранение природных богатств уникальной карельской природы, здоровья, удачи, терпения!», — написали в сообществе.

Напомним, ранее мы писали о том, как восстанавливают карельские леса.