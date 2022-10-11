В Минсельхоз Карелии нагрянул спецназ «Гром»

Обыски прошли в Минсельхозе Карелии.

В минувшую пятницу, 18 ноября, в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии прошли обыски. В ведомство нагрянули сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике совместно со спецназом «Гром» и оперативниками карельского УФСБ.

Как стало известно «Столице на Онего», обыски проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве с грантами для фермеров.

«В настоящее время следователями Следственного управления и сотрудниками Управления ЭБиПК МВД по республике проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 159 часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливается законность и обоснованность получения грантов со стороны ряда индивидуальных предпринимателей и юридических лиц», - прокомментировали в МВД Карелии.

Также редакции известно из источника в силовых структурах, что в рамках данного уголовного дела 18 ноября был арестован один из предпринимателей, некий С, который создал на территории Карелии более 10 фиктивных фермерских хозяйств.

«И это, может быть, не последнее задержание», - сообщил источник.