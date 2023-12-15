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В Минсельхозе рассказали, когда в России подешевеют яйца

Новости. Экономика
22:00, 17 Декабря 2023
фото: © jcomp / Freepik

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Глава Минсельхоза сообщил, когда могут подешеветь куриные яйца.

В России цены на куриное яйцо могут снизиться после Нового года, для этого есть все основания, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Его слова привел журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Об этом пишет РИА Новости.

«Яйца — достаточно сезонный продукт. <…> Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортная: цены продолжают понемногу расти, но тем не менее дальше должен сказаться и сезонный фактор. Очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться», — сказал глава ведомства.

По его словам, власти достаточно давно обратили внимание на увеличение стоимости яиц и начали предпринимать необходимые действия.

«Во-первых, улучшили меры поддержки производителей яйца и мяса птицы, они смогут финансово чуть больше от нас получать, чтобы стимулировать производства. Во-вторых, мы активно работаем с сетями, чтобы они заключали прямые контракты, прямые договора с производителями. И это тоже отразится на конечной цене для потребителя», — рассказал Патрушев.

При этом одним из самых главных решений он назвал снятие импортной пошлины с этого продукта, что позволит насытить рынок и дать дополнительный объем, который тоже должен повлиять на цену. Так, уже на этой неделе ожидаются поставки яиц из Азербайджана, а через две-три недели — из Турции, добавил чиновник.

С начала года куриные яйца в России подорожали на 46 процентов, еженедельные темпы роста пока не замедляются: с 5 по 11 декабря их стоимость увеличилась на 4,55 процента.

Как заявил Владимир Путин, рост цен объясняется тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил президент. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.

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