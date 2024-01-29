В Минтрансе Карелии рассказали, как решат проблему отсутствия стабильной сотовой связи в деревне Суйсарь

Жители пожаловались на невозможность осуществлять устойчивые голосовые соединения, а также использовать интернет на мобильных устройствах.

В адрес Минтранса Карелии поступили обращения жителей деревни Суйсарь Прионежского района об отсутствии устойчивого сигнала сотовой связи на территории деревни, невозможности осуществлять устойчивые голосовые соединения, а также использовать интернет на мобильных устройствах. Об этом сообщили в палике министерства.



Ситуацию прокомментировал специалист отдела координации деятельности подведомственных организаций, реализации программ и связи Иван Александрович Юркин:



«Минтрансом РК совместно с операторами сотовой связи, действующими на территории региона, неоднократно прорабатывался вопрос установки базовой станции на территории деревни.

По итогам проработки данного вопроса Карельским региональным отделением Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон» в рамках реализации планов развития компании принято решение об установке на территории деревни базовой станции сотовой связи. Мероприятия планируется выполнить в 1 полугодии 2024 года».