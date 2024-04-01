В Минтрансе Карелии рассказали, когда приведут в порядок грунтовые дороги после зимы

Во время прямого эфира с Минтрансом Карелии жители республики задавали вопросы по содержанию грунтовых дорог в Заонежье. Об этом подробнее рассказал главный инженер Управления автомобильных дорог Карелии на примере дороги Ялгуба – Суйсарь.

Дорога Ялгуба – Суйсарь, как и другие грунтовые дороги в Карелии, содержатся под накатом, чтобы избежать появления влаги. После схода снега полотно и нижестоящие слои еще промерзшие, поэтому в том месте, где проезжают автомобили и идет контакт колеса и покрытия, проезжая часть немного оттаивает, и появляются дефекты.

«Окончательно привести дорогу в нормативное состояние позволит погода, когда у нас оттает больший слой, который позволит сделать уже полноценный поперечный уклон, который позволит избегать появление влаги, потому что влага приводит к ямам, а ямы приводят к повреждениям. И сейчас уже приняты меры, такие как увеличение циклов прохода грейдера, сброса нижних слоев и ограничение скоростного режим», - объяснил Дмитрий Федоров.

И сейчас уже приняты меры, такие как увеличение циклов прохода грейдера, сброса нижних слоев и ограничение скоростного режима.

Напомним, в предстоящем сезоне по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» будут приведены в нормативное состояние более 207 километров региональных трасс.