В Минздраве России ждут очередной рост заболеваемости ковидом осенью

В летний период эпидемия ослабеет.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико считает, что очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может начаться в стране в следующий осенне-зимний период. При этом, как пишет РБК, ученый не стал называть этот рост волной, поскольку, по словам Брико, речь идет об активизации эпидемического процесса в определенные периоды года.

Как отметил эпидемиолог, сейчас в России отмечается выраженная тенденция к снижению числа новых заражений. По прогнозу Николая Брико, в летний период эпидемия коронавирусной инфекции в стране ослабеет.