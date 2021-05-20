В Москве прошла встреча главы Карелии Артура Парфенчикова и президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина

Мероприятие прошло в рамках проведения Дней Карелии в Москве.

На встрече, состоявшейся сегодня в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, Артур Парфенчиков и Сергей Катырин обсудили вопросы привлечения инвесторов на территорию республики, развития туристической отрасли, обеспечения сырьем лесопромышленных предприятий и многие другие вопросы.

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин подчеркнул широкие возможности организации в продвижении регионов: «Самая главная задача для нас — найти инвесторов на проекты, заинтересовать их регионом. Я думаю, что у Карелии таких шансов очень много. Есть все перспективы привлечь в республику не только туристов, но и инвесторов в ту же горнорудную промышленность. Возможности у инвесторов по Карелии неисчерпаемые».

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков выразил благодарность за возможность презентовать регион на важной общероссийской и международной площадке.

Руководитель региона напомнил, что в Карелии отмечен рост инвестиций, несмотря на пандемию, и 30 процентов приходится на малый бизнес. По словам Артура Парфенчикова, эта тенденция является важным условием для интереса инвесторов к Карелии.

Глава Карелии подчеркнул, что сегодня регион готов представить свои возможности для инвесторов, используя комплексный подход.



«Сегодня главная задача — представлять потенциал республики в комплексе, включая социальные условия, трудовые, образовательные ресурсы. У нас действительно много интересных проектов: и в области машиностроения, и в плане возрождения производства лесозаготовительной техники, а также судостроения. Актуальны инвестиции в лесопереработку — имеем ряд серьезных проектов в данной сфере. Это проекты в Сегеже вместе с АФК „Система“, в Питкяранте, в Кондопоге, на ряде других деревообрабатывающих производств», — сказал Артур Парфенчиков.

Руководитель региона рассказал о планах производства мебели. Задача — максимально глубокая переработка древесины, чтобы не вывозить лес за пределы региона.



«Карельский щебень создает лучшее внешнее покрытие дорог. В этом плане большие возможности имеет наш промышленный парк, где мы сконцентрировали самое современное оборудование для обработки камня, производства строительных материалов, строительного камня, отделочных материалов. И мы будем двигаться к тому, чтобы обрабатывать не только российский камень, но и сырье из других сопредельных государств СНГ. В будущем мы готовы представить Карелию, как некий центр компетенций по данному направлению», — отметил глава республики.

Артур Парфенчиков и Сергей Катырин осмотрели выставки, работающие сейчас в Торгово-промышленной палате. Выставка «Северная звезда», выполненная в традиционных карельских цветах, рассказывает о крупных предприятиях лесопромышленного и горнопромышленного комплексов, о судостроительных и машиностроительных предприятиях, предприятиях рыбной и пищевой промышленности, основных туристических доминантах Карелии, значимых исторических вехах региона.

Также были представлены эксклюзивные и традиционные блюда карельской кухни, такие как главракс — форель с черникой, ягель — олений мох, калитки с черникой, крем-мёд с клюквой, твёрдые сыры «камни Карелии», пироги для зятя и многое другое. Традиционное ремесло в современном звучании продемонстрировала выставка изделий карельских мастеров.

Фотовыставка «Сделано в Карелии» представляет товары, удостоенные этого знака. Это икра и рыба, ягоды и мед, дикоросы и мясные деликатесы. Фотовыставка «Туристический потенциал» предлагает разные варианты отдыха в Карелии.