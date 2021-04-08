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В Москве задержали курьера, торговавшего поддельными справками о вакцинации от COVID-19

Новости. Общество
19:10, 09 Апреля 2021
фото: © ГУ МВД России по г. Москве
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Злоумышленник развозил клиентам фальшивые справки о вакцинации от коронавируса.

Курьера, развозившего поддельные справки о вакцинации от COVID-19, задержали в Москве, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

"На территории торгового центра, расположенного на Киевском шоссе, задержали молодого человека по подозрению в сбыте поддельных справок о вакцинации против коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленник, выполняя функцию курьера, забирал фальшивые документы у неизвестного лица и развозил их клиентам, при досмотре в сумке у него нашли три поддельные справки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", злоумышленник - под обязательством о явке.

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